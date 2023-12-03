OpenAI відкладає запуск GPT Store на початок 2024 року

Компанія OpenAI відклала запуск магазин додатків GPT для кастомних чат-ботів, посилаючись на перерву, спричинену усуненням і відновленням на посаді головного виконавчого директора Сема Альтмана.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що компанія розіслала електронні листи користувачам, які створювали власні чат-боти GPT, де заявила, що планує розгорнути свій GPT Store на початку 2024 року, а не наприкінці 2023 року, як вона планувала спочатку.

"Хоча ми очікували випустити його цього місяця, кілька несподіваних речей заважали нам!", – сказано в електронному листі.

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OpenAI 6 листопада на своїй першій конференції розробників оголосила, що користувачі можуть почати створювати власні версії ChatGPT без необхідності вивчати кодування. Ймовірно, цей крок може допомогти стартапу перемогти конкуренцію на ринку, що стає все більш переповненим.

У той час у компанії оголосили, що планують представити магазин пізніше того ж місяця, де користувачі зможуть знаходити індивідуальні чат-боти від інших користувачів — і заробляти гроші на своїх власних — так само як вони могли б використовувати програми в App Store.

Нагадаємо:

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Компанія OpenAI провела свою першу конференцію OpenAI DevDay, де представила GPT-4 Turbo, кастомні GPT та відкриття GPT Store.