Близько 1 тисячі населених пунктів без світла через негоду та бойові дії
Станом на 3 грудня через негоду, бойові дії та технологічні порушення без електроенергії 926 населених пунктів, найбільше постраждалих у західних областях.
Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.
Зазначається, що у західних областях зберігаються несприятливі погодні умови. Через рясний сніг і поривчастий вітер без електроенергії 504 населених пункти. Найбільше - у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Аварійно-відновлювальні бригади продовжують працювати в посиленому режимі.
Також, через бойові дії та технологічні порушення без електропостачання - 422 населених пункти.
У міністерстві додають, що на Львівщині найбільше абонентів наразі без світла, а саме понад 41 тис у 388 населених пунктах.
Наразі ситуація в енергосистемі контрольована. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.
Нагадаємо:
Негода на заході України призвела до відключення світла в 497 населених пунктах. Найбільше постраждалих у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях.