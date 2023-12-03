Близько 1 тисячі населених пунктів без світла через негоду та бойові дії

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Станом на 3 грудня через негоду, бойові дії та технологічні порушення без електроенергії 926 населених пунктів, ​​найбільше постраждалих у західних областях.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Зазначається, що у західних областях зберігаються несприятливі погодні умови. Через рясний сніг і поривчастий вітер без електроенергії 504 населених пункти. Найбільше - у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Аварійно-відновлювальні бригади продовжують працювати в посиленому режимі.

Також, через бойові дії та технологічні порушення без електропостачання - 422 населених пункти.

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У міністерстві додають, що на Львівщині найбільше абонентів наразі без світла, а саме понад 41 тис у 388 населених пунктах.

Наразі ситуація в енергосистемі контрольована. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

Нагадаємо:

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Негода на заході України призвела до відключення світла в 497 населених пунктах. Найбільше постраждалих у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях.