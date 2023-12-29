Ціни на нафту відновлюються після різкого падіння

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Після різкого падіння за підсумка попередньої сесії ціни на нафту 29 грудня помірно піднімаються, березневі ф'ючерси марки Brent зросли до 77,59 дол за барель.

Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що ціна березневих ф'ючерсів нафти марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 77,59 дол за барель, що на 0,44 дол вище за показник на закриття попередньої сесії.

Також котирування ф'ючерсів на лютий на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися на 0,31 дол до 72,08 дол за барель. За підсумками минулої сесії вони здешевшали до 71,77 дол за барель.

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"Основною причиною падіння цін на нафту напередодні аналітики називають зниження побоювань щодо атак єменських хуситів на транспортні судна. Зокрема у середу данська транспортно-логістична компанія AP. Moeller-Maersk AS анонсувала поновлення перевезень через Червоне море після реалізації міжнародної місії із забезпечення безпеки в регіоні", – йдеться в повідомленні.

Крім того, комерційні запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 6,911 млн барелів, тоді як аналітики в середньому прогнозували скорочення на 2,7 млн барелів, за даними Trading Economics.

Зниження запасів нафти в Штатах стало рекордним за чотири місяці.

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