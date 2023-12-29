У 2023 році обсяги закупівель через Prozorro сягнули 480 мільярдів

Обсяги закупівель через систему Prozorro зросли втричі відносно 2022 року та сягнули 480 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки на сайті Урядового порталу.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, за останні місяці через Prozorro проходить 80% усіх закупівель.

За 2022 рік Prozorro дещо скоротили процедуру закупівель під вимоги воєнного стану.

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Як зазначають в Міністерстві економіки, головна ціль державних закупівель - витрачати державні кошти на закупівлі товарів внутрішнього виробництва. У мінекономіки запевняють, що це може повернути до 40% державних коштів податками.

Нагадаємо:

У 2023 році бюджетів різних рівнів через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі отримали понад 14 млрд гривень.

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