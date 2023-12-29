У Києві після обстрілів тепло, вода і газ постачаються в штатному режимі – КМВА

В Києві внаслідок масованого обстрілу незначних пошкоджень зазнали три котельні. При цьому постачання тепла, води, газу та світла відбувається безперебійно.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

У КМВА уточнили, що у трьох котельнях повибивало вікна, але це не вплинуло на роботу. У газопостачальній системі столиці надзвичайних ситуацій не виявлено. Стабільно також працює водопостачання.

В електромережі були незначні коливання, але зараз всі системи працюють в штатному режимі, електроенергія постачається в усі райони міста.

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Нагадаємо:

Після масованого ворожого обстрілу 29 грудня є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.

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