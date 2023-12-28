Binance попросила росіян вивести кошти до 29 грудня

getty images

Найбільша криптовалютна біржа світу Binance попросила користувачів із Росії закрити позиції до 29 грудня.

Про це повідомляє російське видання РБК.

Криптобіржа розіслала російським клієнтам останні нагадування про необхідність міграції акаунту та виведення коштів.

Біржа попередила, що починаючи з 29 грудня 2023 року всі відкриті позиції поступово закриватимуться.

Реклама:

Команда Binance просить росіян погасити всі невирішені зобов'язання, закрити всі позиції та вивести кошти на біржу CommEX чи будь-яку іншу криптоплатформу без обмежень.

У техпідтримці криптобіржі пояснили, що листи про закриття позицій надсилаються тим, чиє місце розташування тимчасово або постійно визначено на території Російської Федерації.

Нагадуємо:

Реклама:

Найбільша криптобіржа Binance припиняє підтримку P2P-обміну криптовалют для росіян з 31 січня 2024 року. При цьому, у росіян зберігаються можливості обходити обмеження.

Криптовалютна біржа Binance оголосила, що з 15 листопада припиняє підтримку депозитів у російських рублях.

Найбільша криптобіржа світу Binance оголосила, що уклала угоду про продаж усього свого російського бізнесу компанії CommEX.