Україна та Молдова синхронізують е-чергу на кордоні

Україна та Молдова досягнули домовленостей про співпрацю для прискорення процесу синхронізації системи електронної черги на кородоні.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів чергову онлайн зустріч з міністром сільського господарства та харчової промисловості Республіки Молдова Володимиром Боля.

Сторони обговорили питання, які стосуються системи електронної черги на молдовсько-румунському кордоні та необхідність її синхронізації з українською єЧергою.

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"Це дозволить уникнути скупчення вантажівок на території Молдови та сприятиме швидшому транзиту вантажів з України до Румунії", - пояснили в Мінагропоілтики.

Наразі сторони домовились про співпрацю технічних спеціалістів для прискорення процесу такої синхронізації.

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Україна та Молдова домовились про спільний контроль на пунктах пропуску на кордоні.