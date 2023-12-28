Німеччина заблокувала російські активи на понад 4 мільярди євро

У Німеччині станом на початок грудня заблоковано російських активів на суму 4,1 млрд євро.

Про це повідомив представник пресслужби Міністерства фінансів ФРН Ноджинан Німінде-Дундаденгар, передає "Укрінформ".

Зазначається, що у Німеччині станом на початок грудня у зв’язку з російською війною проти України санкціоновано активів на близько 4,1 млрд євро.

За словами представника пресслужби Міністерства фінансів ФРН, що це "заморожені гроші, економічні ресурси окремих персон, заблоковані гроші російського центробанку".

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Речник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер своєю чергою нагадав не треба забувати, що санкції дуже різноманітні, багато з них діють непрямо, отже, не треба їх недооцінювати. Він також нагадав, що нещодавно було схвалено 12-й санкційний пакет, і запевнив, що "будуть подальші пакети, що система буде розширюватися та напрацьовуватися, недоліки та можливості обходу санкцій будуть визначатися та перекриватися".

У відомстві також нагадали про рішення G7, коли її учасники погодилися "докладати зусиль і подбати про те, щоби РФ заплатила за відбудову України в довгостроковій перспективі", для чого було вирішено заморозити російські державні активи відповідно до правових систем держав-учасниць.

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