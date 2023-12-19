McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові

McDonald’s

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 19 грудня відкрила восьмий заклад у Львові.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Новий ресторан мережі розташований на одній з основних транспортних магістралей міста на вул. Зелена, 147-А.

"Із відкриттям кожного закладу McDonald’s втілює стратегію бути поруч із клієнтами: восьмий ресторан у Львові розташований у Сихівському районі міста, де активно розбудовуються житлові комплекси та розвивається міська інфраструктура", - зазначили в McDonald’s.

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Від початку відновлення роботи мережі, у місті з’явилися два нових McDonald’s і обидва на Сихові.

У новому McDonald’s площею 485 м2 в залі можуть комфортно розміститися 123 гостя, і ще є 144 місця на терасі. У ресторані встановлені термінали самообслуговування для здійснення замовлення у залі через одну з 10 цифрових площин і модернізовані цифрові дисплеї на МакДрайві.

Ресторан та МакДрайв працюватимуть з 07:00 до 22:30, а доставка через послугу McDelivery – з 07:00 до 22:00.

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McDonald’s на вул. Зелена став 99-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні, і забезпечив понад 80 робочих місць.

Нагадуємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 13 листопада відкрила перший заклад у Кіровоградській області - в місті Олександрія.