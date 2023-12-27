ЄС знайшов запасний план допомоги Україні до 20 млрд євро, який не потребує згоди Угорщини

Євросоюз готує резервний план на суму до 20 мільярдів євро для України, який не потребує згоди Угорщини.

Про це повідомляє видання Financial Times.

План буде розглянуто на саміті 1 лютого, якщо премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжить ветувати допомогу Україні.

Схема передбачатиме надання державами-учасницями гарантій до бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії запозичити в інтересах Києва до 20 мільярдів євро на ринках капіталу.

Реклама:

Конкретні терміни ще обговорюються, а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України.

Схема схожа на структуру, яка використовувалася в 2020 році, коли Єврокомісія надала до 100 мільярдів євро фінансування країнам ЄС під час пандемії COVID-19.

Цей варіант не вимагає гарантій від усіх 27 держав-членів ЄС. Отже, це дозволило б ЄС обійти вето Угорщини.

Реклама:

Деяким країнам, зокрема Німеччині та Нідерландам, знадобиться схвалення парламенту для надання національних гарантій. Але це процес, який офіційні особи сподіваються завершити вчасно, щоб надати допомогу Україні до березня.

Нагадуємо:

Раніше Європейська комісія запропонувала надати Україні фінансову підтримку до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро, з яких 33 мільярди євро будуть видані у вигляді кредитів, а 17 мільйонів євро – у вигляді грантів.