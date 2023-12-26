Всі розділи
Укр / Рус

Уряд Росії зобов'язав регіони терміново підвищити ціни на електрику для населення

Вівторок, 26 грудня 2023, 20:28 - Лія Ільченко

Уряд Росії вирішив перевести населення на нові тарифи на електрику з 1 січня.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на урядове доручення, яке спустили на регіональний рівень.

Постанова датована 23 грудня.

Нові норми мають ввести в дію з 1 січня 2024 року. Нововведення передбачає збільшення ставки тарифу при зростанні споживання.

Реклама:

При цьому, згідно з постановою, нововведення зобов'язали впровадити по всій країні.

Нагадуємо:

Раніше в Росії вирішили підвищити тарифи на газ для населення.

Реклама:

Наприклад, ціни для споживачів "Газпрому" змінюватимуться у два етапи - з 1 липня 2024 року на 8% і ще на 8% - з 1 липня 2025 року.

Хоча в макропрогнозі від вересня 2022 року передбачалося скромніше підвищення - по 7% у 2024 і 2025 роках.

Попередній раз ціни на газ підвищували в Росії з 1 грудня 2022 року - на 8,5%.

Росія електроенергія тариф
Реклама:
Матеріали за темою
У центробанку Росії готуються до посилення санкцій 25 грудня 2023, 17:58
Франція, Китай та Японія заморозили участь в найбільшому газовому проєкті Росії 25 грудня 2023, 09:45
У Росії сталася пожежа на єдиному атомному контейнеровозі-криголамі 25 грудня 2023, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті