У Росії оголосили двоетапне підвищення внутрішніх цін на газ, яке перевершило навіть прогнози 

Російська влада оголосила про підвищення внутрішніх цін на газ, рівень якого виявився вищим, ніж раніше прогнозували в уряді РФ.

Зміну цін зафіксовано в 12 наказах Федеральної антимонопольної служби, опублікованих 17 липня на порталі офіційного опублікування правових актів.

Наказами встановлено різні рівні цін - залежно від газовидобувної компанії та регіону.

Як повідомляє при цьому російське агентство "Интерфакс", йдеться про підвищення оптових цін для всіх категорій споживачів - як населення, так і промисловості.

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Наприклад, стверджує агентство, ціни для споживачів "Газпрому" змінюватимуться у два етапи - з 1 липня 2024 року на 8% і ще на 8% - з 1 липня 2025 року.

Агентство зазначає, що у версії Макропрогнозу від вересня 2022 року передбачалося скромніше підвищення - по 7% у 2024 і 2025 роках.

Однак, як можна переконатися з опублікованих наказів, ціни "Газпрому" не є граничними в рамках цього підвищення. Зокрема, вони в 1,5-2 рази поступаються, наприклад, цінам ТОВ "Сибнефть-Чукотка", яке реалізує газ споживачам Чукотського автономного округу. Причому, останній є одним з нафто-газовудобувних регіонів Росії.

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Попереднього разу ціни на газ підвищували в Росії з 1 грудня 2022 року - на 8,5%.

Тоді російська влада заявляла, що "на тлі поточного рівня інфляції тарифи для населення змінюються нижче інфляції. Таким чином, газова галузь виступає певним демпфером для зниження негативних наслідків, включно з тарифами на комунальні послуги, оскільки газ є основним джерелом для вироблення тепло- електроенергії".