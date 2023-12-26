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Мінфін оголосив розміщення військових облігацій на суму майже 20,7 мільярда

Вівторок, 26 грудня 2023, 18:45 - Лія Ільченко

Міністерство фінансів України розмістило облігації на суму майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Проведення розміщень відбулося 26 грудня через ЕТС (Bloomberg).

Зазначається, що сума розміщених облігацій складає майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті.

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"Кожна інвестована на облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни. Купівля військових облігацій сприяє перемозі над російською агресією", - наголосили в Мінфіні.

Деталі про військові ОВДП можна знайти на офіційному сайті.

 

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З 3 жовтня військові облігації стало можливим придбати на порталі "Дія".

Станом на початок грудня українці, які купили військові облігації в застосунку "Дія", отримали прибуток у розмірі понад 44 млн грн.

облігації Мінфін
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Економічна правда
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