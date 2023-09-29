Будівництво метро на Виноградар: у "Київметробуді" провели обшуки
Київська міська прокуратура спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції провели обшуки в приміщеннях АТ "Київметробуд", підрядних організаціях, експертній установі та в помешканнях осіб у справі розтрат коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Обшуки було проведено на підставі ухвал суду у межах провадження, розпочатого за фактом розтрати коштів, виділених на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар у столиці.
Правоохоронці вилучили документацію щодо будівництва метрополітену на зазначеній ділянці.
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Нагадуємо:
У лютому АТ "Київметробуд" відновив будівельні роботи по будівництву гілки метро на Виноградар.
Повідомлялось, що правоохоронці викрили механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво гілки столичного метро.