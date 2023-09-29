Будівництво метро на Виноградар: у "Київметробуді" провели обшуки

Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції провели обшуки в приміщеннях АТ "Київметробуд", підрядних організаціях, експертній установі та в помешканнях осіб у справі розтрат коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Обшуки було проведено на підставі ухвал суду у межах провадження, розпочатого за фактом розтрати коштів, виділених на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар у столиці.

Правоохоронці вилучили документацію щодо будівництва метрополітену на зазначеній ділянці.

Реклама:

Читайте також: Поїзд далі не їде. Чому не будують метро на Виноградар?

Нагадуємо:

У лютому АТ "Київметробуд" відновив будівельні роботи по будівництву гілки метро на Виноградар.

Реклама:

Повідомлялось, що правоохоронці викрили механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво гілки столичного метро.