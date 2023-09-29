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Будівництво метро на Виноградар: у "Київметробуді" провели обшуки

П'ятниця, 29 вересня 2023, 16:44 - Анастасія Жарикова
 
Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції провели обшуки в приміщеннях АТ "Київметробуд", підрядних організаціях, експертній установі та в помешканнях осіб у справі розтрат коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

Обшуки було проведено на підставі ухвал суду у межах провадження, розпочатого за фактом розтрати коштів, виділених на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар у столиці.

Правоохоронці вилучили документацію щодо будівництва метрополітену на зазначеній ділянці. 

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Нагадуємо:

У лютому АТ "Київметробуд" відновив будівельні роботи по будівництву гілки метро на Виноградар.

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Повідомлялось, що правоохоронці викрили механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво гілки столичного метро.

Київ метрополітен прокуратура
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