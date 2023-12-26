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Ікра, ігристе вино та цукерки: на які продукти зростає попит перед Новим роком 

Вівторок, 26 грудня 2023, 15:46 - Анастасія Дячкіна

Напередодні Нового року серед українців зростає попит на низку товарів, які часто використовують для святкового столу. Зокрема найбільше зріс попит на ікру, солодощі та алкоголь. 

Це випливає з аналізу сайту Gotoshop.ua, зробленого на запит ЕП. 

Так, у грудні, порівняно з листопадом 2023 року, найбільше збільшується попит на ікру, шампанське/ігристе вино, цукерки та вино. 

Як у грудні збільшився попит на продукти: 

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  • шоколад – в середньому на 44%;
  • сир – на 45%;
  • майонез – на 87%;
  • віскі – на 88%;
  • вино – на 140%;
  • цукерки – на 220%;
  • шампанське/ігристе – на 310%;
  • ікру – на 550%. 

Нагадаємо: 

Приготувати салат олів’є перед Новим роком може обійтись українцям від 100 до 130 грн. Вартість відповідного кошика продуктів відрізняється залежно від торгових мереж. 






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