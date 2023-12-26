Ікра, ігристе вино та цукерки: на які продукти зростає попит перед Новим роком 

Напередодні Нового року серед українців зростає попит на низку товарів, які часто використовують для святкового столу. Зокрема найбільше зріс попит на ікру, солодощі та алкоголь.

Це випливає з аналізу сайту Gotoshop.ua, зробленого на запит ЕП.

Так, у грудні, порівняно з листопадом 2023 року, найбільше збільшується попит на ікру, шампанське/ігристе вино, цукерки та вино.

Як у грудні збільшився попит на продукти:

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шоколад – в середньому на 44%;

сир – на 45%;

майонез – на 87%;

віскі – на 88%;

вино – на 140%;

цукерки – на 220%;

шампанське/ігристе – на 310%;

ікру – на 550%.

Нагадаємо:

Приготувати салат олів’є перед Новим роком може обійтись українцям від 100 до 130 грн. Вартість відповідного кошика продуктів відрізняється залежно від торгових мереж.













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