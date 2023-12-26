Ікра, ігристе вино та цукерки: на які продукти зростає попит перед Новим роком
Вівторок, 26 грудня 2023, 15:46 -
Напередодні Нового року серед українців зростає попит на низку товарів, які часто використовують для святкового столу. Зокрема найбільше зріс попит на ікру, солодощі та алкоголь.
Це випливає з аналізу сайту Gotoshop.ua, зробленого на запит ЕП.
Так, у грудні, порівняно з листопадом 2023 року, найбільше збільшується попит на ікру, шампанське/ігристе вино, цукерки та вино.
Як у грудні збільшився попит на продукти:
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- шоколад – в середньому на 44%;
- сир – на 45%;
- майонез – на 87%;
- віскі – на 88%;
- вино – на 140%;
- цукерки – на 220%;
- шампанське/ігристе – на 310%;
- ікру – на 550%.
Нагадаємо:
Приготувати салат олів’є перед Новим роком може обійтись українцям від 100 до 130 грн. Вартість відповідного кошика продуктів відрізняється залежно від торгових мереж.
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