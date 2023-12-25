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Скільки коштує приготувати олів'є перед Новим роком: порівняння цін

Понеділок, 25 грудня 2023, 15:53 - Анастасія Дячкіна

Приготувати салат олів’є перед Новим роком може обійтись українцям від 100 до 130 грн. Вартість відповідного кошика продуктів відрізняється залежно від торгових мереж. 

Про це йдеться в аналізі сайту Gotoshop.ua. 

Для визначення вартості салату Gotoshop порівняв ціни на охолоджене філе курчат-бройлерів Наша Ряба, горошок Верес, огірки Верес Пікантні мариновані та майонез Щедро Провансаль 67%.

Ціни на складові салату олівʼє різняться залежно від торгових мереж. До прикладу, найнижча ціна на моркву, картоплю, свіжі огірки та найдорожчу складову салату – куряче філе – буде у Сільпо, на горошок та яйця у Novus, на консервовані огірки в Форі, а на майонез в АТБ.

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Що входить до кошика продуктів для приготування 1 кг страви: 

  • 250 г курячого філе;
  • 150 г картоплі;
  • 50 г моркви;
  • 150 г зеленого горошку;
  • 100 г консервованих/свіжих огірків;
  • 2 яйця;
  • 50 г цибулі ріпчастої;
  • 150 г майонезу.

У цілому за кошик таких продуктів доведеться заплатити від 101,16 грн до 131,23 грн. Найдешевшим він буде у Сільпо, а найдорожчим у Novus.

У скільки обійдеться кошик продуктів на олівʼє у різних торгових мережах:

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  • Сільпо – 101,16 грн;
  • АТБ – 118,07 грн;
  • Varus – 129,64 грн;
  • Novus – 131,23 грн;
  • Auchan – 116,01 грн;
  • Фора – 117,44 грн. 

Читайте також: Продуктовий кошик українця 2023: як змінились ціни на базові продукти

Нагадаємо: 

У Міністерстві аграрної політики та продовольства заявляли, що вартість різдвяного продуктового кошику через блокаду кордону може зрости. 

ціни продукти
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Економічна правда
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