Компанія Ахметова почала імпорт електроенергії з Європи

Компанія "Д.Трейдінг" з січня почала активно імпортувати електроенергію з Європи для зменшення дефіциту в енергосистемі України.

Про це заявили в компанії.

"Протягом січня компанія активно імпортувала електроенергію з Європи (приблизно 95% всього імпорту) і планує продовжувати нарощувати поставки, щоб зменшити дефіцит в енергосистемі України і тим самим підтримати економіку та населення", - йдеться у повідомленні.

"Імпорт електроенергії з Європи покращує ситуацію з балансом в енергосистемі України. Додаткові, гарантовані, поставки електроенергії надають можливість підприємствам стабілізувати та наростити рівень виробництва. І, як бачимо, це дійсно працює.

В найближчі тижні ми плануємо розширити обсяги поставок та дати додаткову електроенергію більшій кількості клієнтів", - заявив генеральний директор "Д.Трейдінг" Дмитро Маляр.

Зазначається, що зараз пропускна спроможність дозволяє імпортувати приблизно 500 млн кВт-год на місяць, що дорівнює споживанню 2 млн домогосподарств протягом цілого місяця.

"Загалом же цей обсяг потенційно може складати орієнтовно до 1 млрд кВт-год щомісяця і суттєво знизити дефіцит електроенергії.

Для цього необхідно розширити пропускну здатність міждержавних перетинів з сусідніми європейськими країнами, зокрема з Румунією та Угорщиною", - додали в компанії.

Нагадаємо:

З початком 2023 року розпочався імпорт електроенергії до України з Європи, поки що він відбувається у невеликих обсягах, однак Міністерство енергетики розраховує на його збільшення.

Економічна правда