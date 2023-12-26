У Держприкордонслужбі розповіли, скільки вантажівок очікують в чергах на кордоні

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На українсько-польському кордоні в чергах станом на 26 грудня стоять понад 3 тисячі вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі Укрінформу.

"За інформацією польських прикордонників станом на ранок 3000 вантажівок на трьох напрямках в бік України: Рава-Руська – 900, Краківець – 640, Ягодин – 1500 вантажних транспортних засобів", - сказав Демченко..

Він уточнив, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску Шегині, черги ще залишаються – 700 вантажівок.

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На кордоні зі Словаччиною станом на ранок в бік України на пункті пропуску "Ужгород" очікували проїзду 560 вантажівок. З Угорщини в бік України на пункті пропуску "Тиса" очікували проїзду 750 вантажівок.

З Румунією станом на ранок в бік України на пункті пропуску "Порубне" очікували 750 вантажівок.

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Зранку 24 грудня відновився рух ваговозів через пункт пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Польщею, який із кінця листопада блокували польські фермери, вимагаючи від уряду захисту від українських виробників.