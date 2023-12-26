Перший потяг з міжнародними посилками прибув в Україну

Укрпошта

До Києва прибув перший потяг з міжнародними посилками - в Україну доставили 3 вагони з майже 80 тисячами посилок.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Укрпошта та Національна пошта Естонії Omniva у співпраці зі словацькою компанією Interport та "Укрзалізницею" впроваджують нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну", - йдеться в повідомленні.

Міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами прийняли вперше з 2002 року. Це стало можливим завдяки УЗ та пошті Естонії, яка є ключовим транзитним партнером "Укрпошти" у доставці посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів.

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У компанії зазначили, що тепер блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і значні черги на відкритих автомобільних пунктах пропуску не впливатимуть на доставку міжнародні замовлення. На відміну від автомобільних шляхів, залізницею посилки долають кордон за 1 добу

В першій тестовій доставці в Україну залізницею прибули 3 вагони із майже 80 тисячами посилок клієнтів зі світових маркетплейсів. Вони вже роз’їжджаються до одержувачів в Україні.

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"Укрпошта" в рамках спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосила тендер на закупівлю 100 вантажівок із супутніми послугами Full service за проєктом розвитку логістики "Укрпошти".