Курс валют на 26 грудня: скільки коштують долар та євро

26 грудня готівковий долар та євро на "чорному ринку" незначно коливаються проти котирувань напередодні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,92 – 38,13 грн проти котирувань у 37,40 – 38,12 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,74 – 41,96 грн проти курсу 41,69 – 41,99 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,5225 грн, а євро – 41,3611 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,6 - 38,19 грн (курс на 25 грудня – 37,65 - 38,15 грн);

Євро – 41,3 - 42,0 грн (курс на 25 грудня – 41,3 - 42,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,4 - 37,9 грн;

Ощадбанк – 37,7 - 38,15 грн;

Укрексімбанк – 37,35 - 38,05 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,87 грн за долар, в Ощаді – 37,98 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,87 грн.

Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.