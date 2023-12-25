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На Тернопільщині відкрили рух відремонтованим мостом на трасі міжнародного значення

Понеділок, 25 грудня 2023, 19:57 - Анастасія Жарикова
 
Мінвідновлення

Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури відремонтувало аварійний міст  через річку Східна Стрипа на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

"36-метрова споруда була в аварійному стані: опори була тріснуті, зруйнувалися прогонові балки, арматура була значно пошкоджена корозією. У разі виникнення надзвичайної ситуації рух на дорозі міжнародного значення був би заблокований", - зазначили в міністерстві.

На ремонт мосту в червні спрямували залишок коштів, виділених Європейським інвестиційним банком торік.

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На мосту були проведені такі будівельні роботи:

  • відновлено монолітно-розподільчу плиту;
  • підсилено опори та частково ригелі;
  • зроблено систему водовідведення;
  • нанесено гідроізоляцію та два шари асфальтобетонного покриття;
  • влаштовані тротуари обабіч мосту;
  • зроблено нове огородження;
  • нанесено розмітку та встановлені дорожні знаки.

Відремонтований міст перевірили на якість та надійність, а також відповідність сучасним будівельним нормам. За результатами випробувань, спеціалісти дали дозвіл на рух відремонтованим мостом. 

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Економічна правда

Мінвідновлення інфраструктура дороги
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