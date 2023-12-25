Британський мільярдер Реткліфф завершив купівлю 25% акцій ФК "Манчестер Юнайтед"

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Британський мільярдер Джим Реткліфф завершив купівлю частки англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" за 1,3 мільярда доларів, перемігши конкурентні заявки від нафтових держав і хедж-фондів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Через свій хімічний конгломерат Ineos Group Реткліфф заплатить 33 долари за акцію за 25% акцій клубу, оцінивши клуб приблизно в 5,4 мільярда доларів, що нижче початкових сподівань у 6 мільярдів доларів.

Протягом більшої частини минулого року Реткліфф боровся з конкурентною пропозицією шейха Джассіма бін Хамада Аль Тані, третього сина колишнього прем’єр-міністра Катару, щодо прямого контролю над клубом.

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Катарська група дала зрозуміти, що не буде переплачувати за клуб. Перед початком війни за ставки шейх Хамад бін Джассім бін Джабер Аль Тані, колишній прем’єр-міністр Катару та батько шейха Джассіма, сказав агентству, що він не є прихильником футбольних інвестицій у Прем’єр-лізі.

У жовтні катарський табір відкликав свою пропозицію, яка, як стверджувалося, складала близько 5 мільярдів фунтів стерлінгів, але, ймовірно, включала борг і безліч фінансових додаткових коштів, таких як перепланування тренувального майданчика.

Ця перемога також зміцнює плани Реткліффа побудувати особисту спортивну імперію після провалу останньої спроби купити ФК "Челсі" минулого року.

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Через свого хімічного гіганта Ineos Реткліфф також володіє французькою Лігою 1 OGC Nice, велосипедною групою, раніше відомою як Team Sky, і часткою в команді Mercedes-AMG Petronas Formula One.

"Наші спільні амбіції зрозумілі: ми всі хочемо побачити "Манчестер Юнайтед" там, де йому належить — на самій вершині англійського, європейського та світового футболу", — сказав Реткліфф у заяві.

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У листопаді повідомлялось, що американські власники "Манчестер Юнайтед" сім'я Глейзерів, мають намір закрити угоду з Джимом Реткліффом по 33 долари за акцію, в результаті якої британський мільярдер придбає 25% акцій англійського футбольного клубу.