"Укрнафта" запускає чергову високодебітну свердловину на заході України

Укрнафта

ПАТ "Укрнафта" пробурила чергову свердловину в межах одного родовища на заході України, з початковим добовим дебітом нафти 25-30 тонн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У процесі будівництва об'єкта відкрили проєктний горизонт і за допомогою геофізичних досліджень встановили його перспективність у плані нафтовидобутку", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Роботи провели в стислі терміни: стовбур загальною протяжністю 1244 м пробурили за 32 дні.

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В "Укрнафті" нагадали, що це вже третя свердловина, пробурена компанією 2023 року в межах одного конкретного родовища.

До кінця року на цьому ж родовищі має бути побудовано ще три свердловини.

Перспективні пласти в розрізі нової свердловини залягають в інтервалах глибин 886-1122 м, їхня загальна нафтонасичена товщина - понад 120 м.

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При цьому уточнюється, що наразі здійснено перфорацію покладів в інтервалі 1085-1122 м, що становить близько 30% від загальної товщі нафтонасичених пластів стрийських відкладів. Відбувається процес освоєння.

Нагадуємо:

"Укрнафта" у 2023 році має намір пробурити дев'ять нових свердловин, у 2024 році - 30. Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно. Відповідно до останнього прогнозу видобуток нафти у 2023 році планується збільшити на 4%, до 1,405 млн тонн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі на частку корпоративних прав компанії, що належала приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.