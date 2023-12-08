Ціни на бензин та дизель за тиждень знизились на 1 гривню

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За тиждень з 1 по 8 грудня в Україні середні ціни на бензин марки А-95 та дизельного пального знизились орієнтовно на 1 гривню за літр.

Про свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Так, середня ціна:

бензину А-95 знизилася на 91 коп/л – до 53,42 грн/л;

бензину А-95 преміум на 1,05 грн/л – до 56,53 грн/л;

дизельне пальне – на 92 коп/л – до 53,36 грн/л.

На 1 гривню за літр подешевшали всі види пального на АЗС мереж ОККО, WOG, "Укрнафта", UPG, Prime, Neftek, ZOG і Green Wave.

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Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на пальне на 1,5 грн/л (А-95 здешевшав до 52 грн/л, А-95+ — до 52,50 грн/л, дизельне пальне — до 52 грн/л).

На станціях мережі KLO всі види пального здешевшали на 1,2 грн/л: бензин А-95 — до 52,19 грн/л, бензин А-95+ — до 54,59 грн/л, ДП — до 53,09 грн/л.

Мережа "Укр-Петроль" знизила ціни на 2 грн/л.

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Інші мережі, зокрема, "Ovis", U.GO, Mango, "Катрал", Motto й інші зменшили ціну на всі види палива на 0,6-2,8 грн/л.

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 56,99 -1,00 58,99 -1,00 55,99 -1,00 WOG 56,99 -1,00 58,99 -1,00 55,99 -1,00 Авіас 52,00 -1,50 52,50 -1,50 52,00 -1,50 Укрнафта 50,90 -1,00 52,90 -1,00 51,90 -1,00 UPG 52,90 -1,00 54,90 -1,00 51,90 -1,00 AMIC 53,47 -0,82 54,84 -0,90 53,46 -0,84 Shell 56,49 -0,30 58,89 -1,00 55,49 -1,00 SOCAR 57,99 0,00 59,99 0,00 57,99 0,00 БРСМ-Нафта 51,06 -0,39 50,18 -1,05 KLO 53,19 -1,20 54,59 -1,20 53,09 -1,20 U.GO 51,51 -0,86 54,45 0,00 51,66 -0,57 Автотранс 53,98 0,00 53,98 0,00 BVS 53,99 0,00 55,99 0,00 53,99 0,00 Chipo 51,22 -0,95 51,03 -1,17 Авантаж 7 49,95 0,00 50,55 0,00 Prime 51,50 -1,00 51,00 -1,00 Укр-Петроль 51,00 -2,00 51,00 -2,00 Рур груп 54,99 0,00 54,99 0,00 Mango 51,49 -0,80 52,49 -0,80 Ovis 53,90 -1,09 56,90 -1,09 53,90 -1,59 VST 52,50 -1,00 51,72 -0,68 Marshal 53,00 0,00 53,00 0,00 Маркет 49,89 -0,60 49,89 -0,60 Олас 50,50 -1,49 51,50 -1,00 VostokGaz 51,79 -0,70 51,49 -1,00 Neftek 55,99 -1,00 58,49 -1,50 55,99 -1,00 Кворум 51,48 -0,50 51,48 -0,50 ZOG 54,00 -1,00 54,00 -1,00 Катрал 52,99 -2,00 51,99 -2,80 Green Wave 52,50 -1,00 51,80 -1,00 RLS 50,00 -1,90 52,00 -1,40 48,00 -3,00 Фактор 49,50 -1,00 48,50 -0,50 Середня ціна в Україні 53,42 -0,91 56,53 -1,05 53,36 -0,92

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