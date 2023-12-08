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Ціни на бензин та дизель за тиждень знизились на 1 гривню

П'ятниця, 8 грудня 2023, 13:44 - Анастасія Жарикова
 
getty images

За тиждень з 1 по 8 грудня в Україні середні ціни на бензин марки А-95 та дизельного пального знизились орієнтовно на 1 гривню за літр.

Про свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Так, середня ціна:

  • бензину А-95 знизилася на 91 коп/л – до 53,42 грн/л;
  • бензину А-95 преміум на 1,05 грн/л – до 56,53 грн/л;
  • дизельне пальне – на 92 коп/л – до 53,36 грн/л.

На 1 гривню за літр подешевшали всі види пального на АЗС мереж ОККО, WOG, "Укрнафта", UPG, Prime, Neftek, ZOG і Green Wave.

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Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на пальне на 1,5 грн/л (А-95 здешевшав до 52 грн/л, А-95+ — до 52,50 грн/л, дизельне пальне — до 52 грн/л).

На станціях мережі KLO всі види пального здешевшали на 1,2 грн/л: бензин А-95 — до 52,19 грн/л, бензин А-95+ — до 54,59 грн/л, ДП — до 53,09 грн/л. 

Мережа "Укр-Петроль" знизила ціни на 2 грн/л.

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Інші мережі, зокрема, "Ovis", U.GO, Mango, "Катрал", Motto й інші зменшили ціну на всі види палива на 0,6-2,8 грн/л.

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

56,99

-1,00

58,99

-1,00

55,99

-1,00

WOG

56,99

-1,00

58,99

-1,00

55,99

-1,00

Авіас

52,00

-1,50

52,50

-1,50

52,00

-1,50

Укрнафта

50,90

-1,00

52,90

-1,00

51,90

-1,00

UPG

52,90

-1,00

54,90

-1,00

51,90

-1,00

AMIC

53,47

-0,82

54,84

-0,90

53,46

-0,84

Shell

56,49

-0,30

58,89

-1,00

55,49

-1,00

SOCAR

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

БРСМ-Нафта

51,06

-0,39

    

50,18

-1,05

KLO

53,19

-1,20

54,59

-1,20

53,09

-1,20

U.GO

51,51

-0,86

54,45

0,00

51,66

-0,57

Автотранс

53,98

0,00

    

53,98

0,00

BVS

53,99

0,00

55,99

0,00

53,99

0,00

Chipo

51,22

-0,95

    

51,03

-1,17

Авантаж 7

49,95

0,00

    

50,55

0,00

Prime

51,50

-1,00

    

51,00

-1,00

Укр-Петроль

51,00

-2,00

    

51,00

-2,00

Рур груп

54,99

0,00

    

54,99

0,00

Mango

51,49

-0,80

    

52,49

-0,80

Ovis

53,90

-1,09

56,90

-1,09

53,90

-1,59

VST

52,50

-1,00

    

51,72

-0,68

Marshal

53,00

0,00

    

53,00

0,00

Маркет

49,89

-0,60

    

49,89

-0,60

Олас

50,50

-1,49

    

51,50

-1,00

VostokGaz

51,79

-0,70

    

51,49

-1,00

Neftek

55,99

-1,00

58,49

-1,50

55,99

-1,00

Кворум

51,48

-0,50

    

51,48

-0,50

ZOG

54,00

-1,00

    

54,00

-1,00

Катрал

52,99

-2,00

    

51,99

-2,80

Green Wave

52,50

-1,00

    

51,80

-1,00

RLS

50,00

-1,90

52,00

-1,40

48,00

-3,00

Фактор

49,50

-1,00

    

48,50

-0,50

Середня ціна в Україні

53,42

-0,91

56,53

-1,05

53,36

-0,92

Читайте також: Ціни на автомобільний газ зросли на 25%. Яка причина та що буде далі?

ціни пальне АЗС
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