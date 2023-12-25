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Зеленський призначив в АМКУ ще одного представника Донеччини

Понеділок, 25 грудня 2023, 14:31 - Лія Ільченко

Державним уповноваженим Антимонопольного комітету України призначено Дениса Клюшнікова.

Указ про це президент України Володимир Зеленський підписав 25 грудня.

"Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - ідеться в указі.

За даними ЗМІ, Клюшников, 1978 року народження, з листопада 2019 року обіймав посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації. 

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У 1999 році закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту, у 2006 році - Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. Ярослава Мудрого.

Нагадуємо:

Минулого тижня Державним уповноваженим Антимонопольного комітету України було призначено Максима Сандигу.

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З відкритих джерел відомо, що Максим Сандига - колишній колега по Донецькій обласній адміністрації нинішнього голови АМКУ Павла Кириленка.

За кілька днів Президент звільнив Сандигу з посади держуповноваженого АМКУ і призначив його на іншу посаду - заступника голови Антимонопольного комітету України-державного уповноваженого.

АМКУ
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Економічна правда
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