Зеленський призначив в АМКУ ще одного представника Донеччини
Державним уповноваженим Антимонопольного комітету України призначено Дениса Клюшнікова.
Указ про це президент України Володимир Зеленський підписав 25 грудня.
"Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - ідеться в указі.
За даними ЗМІ, Клюшников, 1978 року народження, з листопада 2019 року обіймав посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.
У 1999 році закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту, у 2006 році - Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. Ярослава Мудрого.
Нагадуємо:
Минулого тижня Державним уповноваженим Антимонопольного комітету України було призначено Максима Сандигу.
З відкритих джерел відомо, що Максим Сандига - колишній колега по Донецькій обласній адміністрації нинішнього голови АМКУ Павла Кириленка.
За кілька днів Президент звільнив Сандигу з посади держуповноваженого АМКУ і призначив його на іншу посаду - заступника голови Антимонопольного комітету України-державного уповноваженого.