В "Дії" тепер можна змінювати базову інформацію про ФОП

В застосунку "Дія" зʼявилась функція зміни інформації про ФОП за 10 хвилин, яка повністю виключає людський фактор.

Про це йдеться на сайті застосунку "Дія"

Як зазначається, тепер у застосунку можна змінити інформацію про:

Дані щодо видів економічної діяльності (КВЕДи) (безоплатно);

контактну інформацію (безоплатно);

ПІБ (платно, 200 грн);

місцезнаходження ФОП (платно, 200 грн).

Як зазначено, якщо ви є платником єдиного податку, після внесення змін до виду діяльності (КВЕД), ПІБ, місцезнаходження заява про це автоматично надійде до податкової. Дія надішле заяву до Єдиного державного реєстру (ЄДР) для внесення змін.Якщо ви обрали спрощену систему оподаткування, то Реєстр передасть дані податковій за місцем реєстрації ФОП або за місцем ведення господарської діяльності.

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Нагадаємо:

Від початку повномасштабної війни на Єдиному порталі державних послуг "Дія" запущено 70 нових сервісів.