Дніпровський забудовник та компанії на окупованих територіях: Президент запровадив нові санкції

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РНБО ввела санкції проти більш ніж 200 фізичних та юридичних осіб. В тому числі проти українського мільйонера, громадянина Кіпру Вадима Єрмолаєва.

Про це йдеться в указі Президента №850-851 від 23 грудня 2023 року.

Санкції введено проти більш ніж 100 компаній, більша частина з яких знаходиться на території країни агресора, але деякі також на окупованих територіях України, зокрема, ТОВ "Автодель ГАЗ" з Криму. Окрім цього, під санкції потрапило більше 50 фізичних осіб, серед яких український мільйонер Вадим Єрмолаєв.

До підсанкційних осіб запроваджуються наступні обмеження:

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блокування активів;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, зокрема, на користування надрами;

заборона участі у приватизації тощо.

Вадим Єрмолаєв, громадянин Кіпру підпадає під санкції на 10 років, що передбачає блокування активів та припинення фінансової діяльності. За інформацією Forbes Україна, на момент 2021 року статки Єрмолаєва оцінювались у 220 млн дол. З 2017 він має кіпрський паспорт. Єрмолаєв також є фігурантом розслідування Української правди "батальйон Монако".

Єрмолаєв був власником групи "Алеф", яка будувала в Дніпрі найвищу будівлю України, комплекс "Брама".

Серед інших осіб проти яких введені санкції - громадяни Росії, Латвії та України.

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Нагадаємо:

7 грудня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти російських громадян і компаній.