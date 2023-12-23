Польські фермери припинили блокаду "Шегині-Медика" - віцеміністр Польщі

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Зранку 23 грудня протести польських фермерів на пункті пропуску "Шегині-Медики" було призупинено. Новий уряд Польщі веде перемовини.

Про це повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак на своїй сторінці в "X"(Twitter).

Rolniczy protest w #Medyka zawieszony.



Od samego rana razem z ministrem @CzSiekierski rozmawialiśmy z rolnikami prowadzącymi protest.

Protest został zawieszony, trzy główne postulaty wejdą w fazę realizacji jak najszybciej to możliwe.



Po Nowym Roku siadamy do stołu by… pic.twitter.com/AQVWyIvVOy — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) December 23, 2023

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Як зазначає віцепремʼєр польські фермери погодились розблокувати кордон, з вимогою найшвидшої реалізації трьох вимог аграріїв: дотації на закупівлю кукурудзи; збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року; продовження кредитів ліквідності.

Колодзейчак пообіцяв після нового року сісти за стіл перемовин, щоб виробити спільне рішення.

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Нагадаємо:

Польські фермери, які приєдналися до блокади перевізників на кордоні з Україною, планували продовжити свій протест до 3 січня.

Станом на ранок 22 грудня, у чергах на кордоні з Польщею на в'їзді до України очікували близько 3900 вантажівок, 1700 з них – у пункті пропуску "Ягодин".