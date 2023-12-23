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Польські фермери припинили блокаду "Шегині-Медика" - віцеміністр Польщі

Субота, 23 грудня 2023, 14:25 - Економічна правда
 
Getty Images

Зранку 23 грудня протести польських фермерів на пункті пропуску "Шегині-Медики" було призупинено. Новий уряд Польщі веде перемовини.

Про це повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак на своїй сторінці в "X"(Twitter).

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Як зазначає віцепремʼєр польські фермери погодились розблокувати кордон, з вимогою найшвидшої реалізації трьох вимог аграріїв: дотації на закупівлю кукурудзи; збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року; продовження кредитів ліквідності.

Колодзейчак пообіцяв після нового року сісти за стіл перемовин, щоб виробити спільне рішення.

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Нагадаємо: 

Польські фермери, які приєдналися до блокади перевізників на кордоні з Україною, планували продовжити свій протест до 3 січня.

Станом на ранок 22 грудня, у чергах на кордоні з Польщею на в'їзді до України очікували близько 3900 вантажівок, 1700 з них – у пункті пропуску "Ягодин".

Польща аграрії
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Економічна правда
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