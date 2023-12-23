У 2023 році США не виправдали негативних економічних прогнозів

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Інфляція в США у листопаді 2023 року сповільнилась вперше за 3 роки, дозволяючи споживачам накопичувати кошти. Цей показник демонструє економічне зростання, попри негативні прогнози.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, інфляція, що вимірюється індексом цін на особисті споживчі витрати (PCE), впала на 0,1% минулого місяця, повідомило Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США.

Це було перше щомісячне зниження індексу цін на споживчі товари з квітня 2020 року після незмінного показника в жовтні.

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"Ціни на продукти харчування знизилися на 0,1%, а ціни на енергоносії впали на 2,7%. За 12 місяців до листопада індекс цін PCE зріс на 2,6% після зростання на 2,9% у жовтні. У жовтні вперше з березня 2021 року річний індекс цін PCE опустився нижче 3%", - йдеться в новині.

Уповільнення інфляції дозволило споживачам заощаджувати більше: норма заощаджень зросла до 4,1% з 4,0% у попередньому місяці, що є добрим знаком для витрат. Дохід у розпорядженні споживачів після врахування інфляції та податків зріс на 0,4% після зростання на 0,3% у жовтні.

Економісти, опитані Reuters, прогнозували, що індекс цін PCE не зміниться в грудні і зросте на 2,8% в річному обчисленні.

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Базовий індекс цін PCE зріс на 3,2% в річному обчисленні, що є, знову таки, найменшим зростанням з квітня 2021 року, після підвищення на 3,4% в жовтні.

У четвер 21 грудня уряд США повідомив, що базова інфляція PCE зросла на 2,0% в річному вимірі в третьому кварталі. Це, разом із незначним зростанням у листопаді, призвело до того, що шестимісячна базова інфляція ІСЦ склала 1,9%.

Ці показники підвищують впевненість учасників фінансового ринку у зниженні ставки ФРС навесні наступного року.

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