Кількість шахрайства на соцмережах значно впала за останні 10 днів

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За останні десять днів від шахраїв постраждало майже у вісім разів менше клієнтів, ніж в період найширшого розповсюдження схеми. Коріння схеми ведуть у Росію.

Про це повідомляє CEO Monobank Олег Гороховський на своєму каналі у телеграм.

За останні десять днів постраждали 23 клієнти на суму 1,6 млн грн, тоді як під час піка шахрайської схеми за 10 днів грабували 640 клієнтів на суму 22 млн грн.

Як зазначає Гороховський, зазначена шахрайська схема веде своє коріння з Росії.

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Нагадаємо:

Нова шахрайська схема виманювання грошей пропонуючи легкий заробіток на соціальних мережах поширилась в Україні. Банки, натомість, вибудували алгоритм захисту грошей користувачів.

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