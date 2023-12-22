Уряд продовжив скасування ПДВ і мита на ввезення безпілотників до 2025 року

Ще на рік до 1 січня 2025 року продовжили звільнення від сплати ПДВ та ввізного мита безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів.

Про це повідомляє пресслужба державної митної служби.

Зазначається, що до 1 січня 2025 року продовжено дію норми, згідно з якою звільняються від оподаткування ввізним митом і ПДВ наступні товари:

безпілотні літальні апарати;

оптичні приціли, коліматорні приціли (коліматори), приціли нічного бачення або тепловізійні приціли;

тепловізійні біноклі, монокуляри та бінокуляри, прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри);

далекоміри, що використовуються в оборонних цілях;

переносні радіостанції;

портативні радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам (антидронові рушниці);

"Зазначені товари можуть ввозитись на митну територію України юридичними та фізичними особами, а також пересилатися у міжнародних поштових та експрес-відправленнях без сплати митних платежів", – йдеться в повідомленні.

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Додається, що зміни внесені, згідно із Законами України від 21 листопада 2023 року No 3474-IX і No 3475-IX. Зміни до Податкового кодексу України щодо пільги з ПДВ набули чинності 08.12.2023. Закон України про внесення змін до Митного кодексу України, що продовжує пільгу з ввізного мита, вже підписаний Президентом України та набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо:

6 лютого 2023 року Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкти №8360 та №8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій.

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