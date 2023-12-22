Кличко доручив терміново шукати новий склад наглядової ради та правління "Київміськбуду"

Мер Києва Віталій Кличко доручив сформувати в стислі терміни новий склад наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд".

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

За його словами, нові члени керівництва компанії мають розробити стратегічний план стабілізації компанії.

"Оновлені структури мають невідкладно, як тільки будуть обрані чи призначені, розробити стратегічний план стабілізації фінансово-економічного стану підприємства та його подальшої діяльності. А також - налагодити ефективну комунікацію і подальшу роботу з інвесторами", - зазначив Кличко.

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"Ключове завдання - щоб інтереси інвесторів були дотримані й оновлене підприємство виконало свої зобовʼязання перед ними", - додав він.

Нагадуємо:

20 грудня, після звіту тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності "Київміськбуду", очільник компанії Ігор Кушнір заявив, що йде з посади голови правління – президента. Цю посаду Кушнір обіймав 12 років.

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При цьому, як повідомляла депутатка Київської міської ради Лілія Пашинна, досі залишаються недобудованими 16 "укрбудівських" об’єктів, які передали "Київміськбуду", а також значна частина об’єктів самого "Київміськбуду".

Невиконані зобов’язання "Київміськбуду" становлять 6,5 млрд.

"Члени ТКК загадковим чином не знайшли причини появи невиконаних зобов’язань на суму в 6,5 млрд, не зрозуміли, як борги виникли й чия неефективна робота до цього призвела", - зазначила депутатка.

"І це вже не перша спроба перекласти відповідальність президента ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігоря Кушніра і членів наглядової ради компанії-забудовника на когось іншого", - підкреслила вона.

За інформацією депутатки, на сьогодні витрати на погашення боргів і добудову довгобудів "Київміськбуду" хочуть перекласти на державний бюджет і витребувати у центральної влади 2,28 мільярда гривень.

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