Зеленський підписав закон, який суттєво обмежує ставки за мікрокредитами

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Президент Володимир Зеленський 21 грудня підписав законопроєкт №9422, який обмежує ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Закон запроваджує показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом" та передбачає поступове зниження максимального розміру такої ставки на рівні 1% на день від загального розміру кредиту.

Також у ньому пропонують заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих в розрахунку денної процентної ставки, що вказана в договорі.

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Водночас кредитодавець буде зобов'язаний передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів хоча б до одного з бюро кредитних історій, а також проводити оцінку кредитоспроможності позичальника.

Закон надає повноваження Нацбанку встановлювати додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальника, а також до складових розрахунку денної процентної ставки.

За даними Нацбанку, в Україні фіксується надвисоке ціноутворення на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка – більше 1 000% річних.

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При цьому середній розмір позики, яку бере людина в мікрофінансові компанії, становить 5000 грн з денною ставкою 2,5%. Відтак, через 14 днів, що є найбільш популярним терміном кредитування, людина має повернути кошти на загальну суму 6750 грн. Тобто, вартість кредитних коштів у грошовому вимірі становить 1750 грн.

Також документ передбачає зміни до законодавства на виконання зобов’язань України в рамках Меморандуму з МВФ в частині відносин НБУ з банками.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт в цілому на засіданні 22 листопада.

Економічна правда