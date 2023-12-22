Курс валют на 22 грудня: скільки коштують долар та євро 

22 грудня готівкова гривня дещо укріпилась щодо долара на "чорному ринку", однак продовжила падати щодо євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,46 – 38,19 грн проти котирувань у 37,47 – 38,22 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,72 – 41,93 грн проти курсу 41,55 – 41,81 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,59 грн, а євро – 41,28 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,6 - 38,2 грн (курс на 21 грудня – 37,5 - 38,1 грн);

Євро – 41,15 - 41,9 грн (курс на 21 грудня – 40,9 - 41,7 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,4 - 37,9 грн;

Ощадбанк – 37,8 - 38,2 грн;

Укрексімбанк – 37,5 - 38,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,87 грн за долар, в Ощаді – 37,98 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,87 грн.

Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.