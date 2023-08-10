У Росії віялові відключення електроенергії, РФ обмежила перетоки в Китай

Російська електроенергетика на тлі спеки демонструє "складнощі" як у роботі єдиної енергосистеми загалом, так і за регіонами.

Про це повідомляє російське міненерго, передає "Интерфакс".

"Пікові навантаження в єдиній енергосистемі супроводжувалися зниженням потужності теплових і атомних електростанцій через особливості роботи як самого генеруючого обладнання, так і його систем охолодження. Ситуація істотно ускладнювалася підвищеним обсягом аварійних і непланових ремонтів енергооб'єктів", - йдеться в повідомленні відомства.

Про характер проблем, що виникли, можна судити з повідомлень глави Дагестану Сергія Мелікова.

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"Низка спекотних днів знову призвела до віялових відключень і аварій. Багато дагестанських сімей залишилися без світла, і якими б об'єктивними не були причини, людям від цього не легше", - написав він.

Модернізацію мереж він назвав першою необхідністю для регіону. Однак визнав, що для цього немає коштів.

"Необхідно подивитися правді в очі: обсяги робіт і коштів, які дадуть змогу розв'язати проблеми громадян, які 30 років страждають від низької якості електропостачання, занадто великі, щоб ми могли обіцяти досягти поставленої мети вже завтра. Але в найближчі кілька років ми цю проблему вирішимо", - підкреслив Меліков.

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Повідомлення міненерго РФ більш обтічні.

Зокрема, йдеться про високу "аварійність на тлі високого споживання".

Серед іншого, високу аварійність показує об'єднана енергосистема сходу країни, де виник дефіцит у системі.

Згідно з повідомленням російського міненерго, росіянам обіцяють покрити дефіцит за рахунок збільшення завантаження ГЕС. Але разом з тим, у повідомленні відомства йдеться про необхідність дотримання правил використання водних ресурсів, що обмежує роботу ГЕС.

Зрештою Росія вимушено вдалася до обмеження перетоків потужностей в Китай.

"Усе в кінцевому підсумку призвело до необхідності обмеження перетоків потужності до Китаю по ПЛ "Амурська - Хейхе" до 100-200 МВт", - ідеться в повідомленні "Интефаксу".

При цьому, як зазначає агентство, міненерго РФ не позначає термін дії цього обмеження.

Нагадуємо:

Українська енергосистема, пошкоджена внаслідок російських ракетних і дронових атак, яка досі не відновила свої потужності, обходиться без віялових відключень.

Зокрема, енергосистему збалансовують імпортом електроенергії з країн ЄС.

Так, наприклад, у вівторок, 9 серпня, здійснювали імпорт електроенергії зі Словаччини майже впродовж усієї доби з максимальною потужністю до 350 МВт, а також з 9:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 з Молдови до 208 МВт.

Як відомо, українська енергосистема працює в умовах, коли кількість електростанцій у роботі обмежена. Тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також у планових ремонтах - частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години.

Укренерго систематично закликає українців до економного використання електроенергії. Зокрема, просить з 16:00 до 23:00:

кондиціонер замінити на більш економний вентилятор. Якщо це неможливо, то охолоджувати приміщення не нижче 23˚С.

вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

переносити користування на ранкові або нічні години доби, тих приладів де це можливо (пралка, посудомийка, бойлер);

вимикати світло, коли виходиш із кімнати.

При цьому, наприклад, у суботу, 5 серпня, був максимум споживання за всі вихідні літа. Порівняно з попередніми вихідними він був на 10,7% вищим. Для енергосистеми це потужність понад 5 теплових енергоблоків, які мали додатково увімкнутися.

Максимум споживання був на 1,5% вищим, ніж у робочий день п'ятниці, що нетипово для вихідних. Причина - аномальна спека та активне використання кондиціонерів.