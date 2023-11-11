США попереджають Китай: допомога РФ матиме серйозні наслідки для китайських компаній

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що американський уряд має докази того, що китайські фірми, ймовірно, допомагають у постачанні обладнання для армії РФ в обхід західних санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Єллен, це питання було піднято під час дводенних зустрічей з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном. Міністерка висловила занепокоєння тим, що обладнання для російських військових, уникає санкцій і потрапляє до Москви.

"Я підкреслила, що компанії не повинні надавати матеріальну підтримку російському оборонно-промисловому сектору і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", - наголосила Єллен.

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Єллен попередила, що будь-які компанії, які підтримують військові зусилля РФ, можуть зіткнутися з санкціями. Вона додала, що уряд США вже запровадив санкції проти низки приватних фірм, у тому числі в Китаї, які допомагають Росії отримувати обладнання, а також проти деяких фінансових установ, які можуть сприяти цим зусиллям.

Натомість очільниця міністерства фінансів США не надала жодних подробиць щодо назв причетних компаній чи реакції Хе.

Єллен підкреслила, що китайські фірми, про які йдеться, є приватними, і сказала, що вона не припускає, що це відбувалося з відома китайського уряду.

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Нагадаємо:

З початку великої війни Китай здійснив тисячі поставок для російських компаній, серед яких підсанкційні, які виробляють ракетні установки, бронетехніку та стратегічні бомбардувальники.