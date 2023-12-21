Гендиректор Activision Blizzard йде з компанії після понад 30 років роботи

Боббі Котік Getty Images

Гендиректор розробника ігор Activision Blizzard Боббі Котік офіційно йде у відставку 29 грудня 2023 року після більш ніж 30 років роботи.

Про це пише The Verge із посиланням на заяву Microsoft.

Зазначається, що корпорація Microsoft не призначила пряму заміну Котіку, а натомість передала низку керівників Activision Blizzard, зокрема президента Blizzard Майка Ібарру, президента Activision Publishing Роба Костіча та віце-голову Activision Blizzard Томаса Тіппла, у підпорядкування президенту Microsoft з ігрового контенту та студій Метту Буті.

"Відхід Котіка відбувся всього через два місяці після великих змін у керівництві Xbox, коли Сару Бонд призначили президентом Xbox, яка очолила всю роботу над платформою та апаратним забезпеченням Xbox, а Метта Буті призначили президентом ігрового контенту та студій, у тому числі він контролюватиме студії Bethesda та ZeniMax. Тепер Буті отримує ще більше обов'язків, адже під його керівництвом знаходяться Bethesda, Activision Blizzard та Xbox Game Studios", - пише видання.

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Microsoft здебільшого зберігає керівну команду Activision Blizzard, за винятком деяких керівників вищого рівня. Директор з комунікацій Activision Blizzard Лулу Мезервей покине компанію наприкінці січня. Хумам Сахніні (віце-голова Blizzard і King) також залишить компанію наприкінці грудня.

Низка керівників Activision Blizzard також підуть з компанії в березні.

Боббі Котік та низка інших топменеджерів залишають компанію після того, як Microsoft 13 жовтня 2023 року закрила угоду з покупки Activision Blizzard за рекордні для ігрової індустрії 69 мільярдів доларів.

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Економічна правда