Microsoft закрила угоду з придбання Activision Blizzard за майже $70 мільярдів

bloomberg

Корпорація Microsoft завершила покупку розробника ігор Activision Blizzard Inc. за 69 млрд доларів після майже дворічної боротьби зі світовими регуляторами, які погрожували зірвати угоду - це найбільша в історії угода в індустрії відеоігор.

Про це пише Bloomberg.

"Це поглинання дає можливість Microsoft, виробнику консолей Xbox, мати кращі позиції порівняно з конкурентами на ринку геймінгу. Таким чином Microsoft піднімається на третє місце у рейтингу найприбутковіших компаній сектору після китайської Tencent ( головного конкурента Sony", - пише агентство.

Microsoft хотіла закрити угоду до 18 липня 2023 року, але через позиції американських та британських антимонопольних відомств перенесла дедлайн на 18 жовтня.

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Microsoft змогла закрити угоду після того, як внесла зміни до угоди про злиття, щоб завоювати прихильність британських регуляторів. Федеральна торгова комісія США, яка програла спробу заблокувати угоду в суді, продовжує судовий процес у адміністративному суді США. Це все ще може змусити обидві компанії розірвати угоду, якщо комісія виграє справу, додає видання.

Нагадаємо:

Напередодні Управління з конкуренції та ринків Великої Британії оголосило, що схвалило угоду після того, як прийняло план реструктуризації, який передбачає продаж частини ігрових прав французькому видавцеві Ubisoft Entertainment SA.

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Економічна правда