Microsoft закрила угоду з придбання Activision Blizzard за майже $70 мільярдів
Корпорація Microsoft завершила покупку розробника ігор Activision Blizzard Inc. за 69 млрд доларів після майже дворічної боротьби зі світовими регуляторами, які погрожували зірвати угоду - це найбільша в історії угода в індустрії відеоігор.
Про це пише Bloomberg.
"Це поглинання дає можливість Microsoft, виробнику консолей Xbox, мати кращі позиції порівняно з конкурентами на ринку геймінгу. Таким чином Microsoft піднімається на третє місце у рейтингу найприбутковіших компаній сектору після китайської Tencent ( головного конкурента Sony", - пише агентство.
Microsoft хотіла закрити угоду до 18 липня 2023 року, але через позиції американських та британських антимонопольних відомств перенесла дедлайн на 18 жовтня.
Microsoft змогла закрити угоду після того, як внесла зміни до угоди про злиття, щоб завоювати прихильність британських регуляторів. Федеральна торгова комісія США, яка програла спробу заблокувати угоду в суді, продовжує судовий процес у адміністративному суді США. Це все ще може змусити обидві компанії розірвати угоду, якщо комісія виграє справу, додає видання.
Нагадаємо:
Напередодні Управління з конкуренції та ринків Великої Британії оголосило, що схвалило угоду після того, як прийняло план реструктуризації, який передбачає продаж частини ігрових прав французькому видавцеві Ubisoft Entertainment SA.
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Економічна правда