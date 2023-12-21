Через негоду 77 населених пунктів в 2 областях без світла більше доби – "Укренерго"

фото: укренерго

Через негоду знеструмлено 81 населений пункт у Донецькій та Харківській областях, з них 77 населених пунктів більше доби.

Про це повідомляє "Укренерго".

При цьому через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Сумській області.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 467 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Харківській, Херсонській областях.

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Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових, додали в компанії.

"У південному регіоні сьогодні вранці дією захисту відключались дві високовольтні повітряні лінії. На одній відключень споживачів не було, на іншій енергоживлення споживачів відновлено через 1 годину. Лінії повернуті в роботу, причини спрацювання систем захисту з’ясовуються", - йдеться також у повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що у середу, 20 грудня, був найтепліший день з початку грудня. Середньодобова температура була 4,9°C. Максимальний добовий рівень споживання 20 грудня був ввечері, його показник був на 0,9% нижче, ніж 19 грудня. Це був найнижчий максимум споживання в робочий день з початку грудня.

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"Попри відчутне потепління загальний рівень споживання залишається високим. Це характерно для зимового періоду, але все ж створює додаткове навантаження на енергосистему. Тому все ще дуже важливо зараз споживати електроенергію ощадливо", - підкреслює компанія.

В "Укренерго" також нагадали, що у східному регіоні за добу двічі була обстріляна теплова електростанція. Є пошкодження обладнання.

При цьому завдяки сонячній погоді вчора збільшили обсяг виробництва сонячні електростанції.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів, запевнили в держкомпанії.

Експорт електроенергії 21 грудня відсутній, а імпорт здійснюється впродовж майже всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 6 630 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 563 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.

Економічна правда