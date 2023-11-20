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Японія надасть Україні ще 160 мільйонів євро для відновлення економіки

Понеділок, 20 листопада 2023, 12:31 - Анастасія Жарикова
 
урядовий портал

Японія має намір надати Україні 160 мільйонів євро для підтримки проєктів економічного відновлення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава українського уряду зустрівся з державним міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, державним міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Івата й представниками японського бізнесу.

"Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови", - додав Шмигаль.

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Прем’єр наголосив, що Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості та в співпраці у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. 

А досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України.

Нагадуємо:

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У жовтні повідомлялось, що до України найближчим часом надійдуть трансформатори та сонячні панелі від японських партнерів.

Кабмін Японія
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