Курс валют на 21 грудня: гривня продовжує падати

21 грудня готівкова гривня продовжує слабнути щодо долара та євро на "чорному ринку", а також в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:05 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,47 – 38,22 грн проти котирувань у 37,48 – 37,91 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,55 – 41,81 грн проти курсу 41,21 – 41,44 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,55 грн, а євро - 41,06 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,5 - 38,1 грн (курс на 20 грудня – 37,3 - 37,85 грн);

Євро – 40,9 - 41,7 грн (курс на 20 грудня – 40,6 - 41,34 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,4 - 37,9 грн;

Ощадбанк – 37,6 - 37,95 грн;

Укрексімбанк – 37,55 - 38,25 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,87 грн за долар, в Ощаді – 37,9 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,87 грн.

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У Національному банку пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.





