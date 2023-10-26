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Соцмережа X запускає аудіо- і відеодзвінки

Четвер, 26 жовтня 2023, 09:43 - Анастасія Дячкіна

Соцмережа X (Twitter) запускає аудіо- і відеодзвінки на платформі. Нові функції поки доступні лише для деяких користувачів.

Про це пише видання The Verge. 

Деякі члени редакції та інші користувачі X отримали сповіщення, коли заходили в застосунок, із таким текстом: "Аудіо- і відеодзвінки тут".

У налаштуваннях програми також з’явився новий перемикач "Увімкнути аудіо- та відеодзвінки". Він містить параметри дозволу аудіо- та відеодзвінків лише від людей із адресної книги користувача, людей, за якими стежить користувач, а також підтверджених користувачів.

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Також досі не зрозуміло, наскільки широко X запустив аудіо- та відеодзвінки та чи можуть користувачі без преміум-підписки ними користуватися. 

Наразі соцмережа X не оголосила офіційно про запуск дзвінків, проте опублікувала загадковий пост зі словами "Готові до цього...?".


Нагадуємо

Власник соцмережі X (колишній Twitter) Ілон Маск заявив, що платформа незабаром запустить два нові рівні преміум-підписки.

Раніше соцмережа оголосила, що протестує нову модель підписки, згідно з якою буде стягувати 1 долар на рік за базові функції.

Twitter соцмережі
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