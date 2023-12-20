Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро

Україна 20 грудня отримала 150 мільйонів євро безповоротної фінансової допомоги від Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Залучені кошти є частиною угоди між Україною та ЄС про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)".

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії Росії, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об’єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень.

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Другий транш у сумі 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти буде спрямовано як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.

Нагадуємо:

Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити із 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів.

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