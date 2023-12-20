Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда

Міністерство фінансів України 19 грудня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,5 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 5,197 млрд грн під 16,79% з погашенням через 1 рік; 679 млн грн під 17,57% з погашенням через 1,8 років та 552 млн грн під 18,6% з погашенням через 3,2 роки.

Мінфін

Також було запропоновано ОВДП в євро: 26 млн євро під 3,2% з погашенням через 9 місяців.

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Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціонах 12 грудня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,2 млрд гривень.





