Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
Середа, 20 грудня 2023, 10:36 -
20 грудня готівкова гривня продовжує слабнути щодо долара та євро на "чорному ринку", а також в банках.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,48 – 37,91 грн проти котирувань у 37,37 – 37,67 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,21 – 41,44 грн проти курсу 40,93 – 41,13 грн за євро напередодні.
Реклама:
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,3 - 37,85 грн (курс на 19 грудня – 37,2 - 37,7 грн);
- Євро – 40,6 - 41,34 грн (курс на 19 грудня – 40,5 - 41,15 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 37,15 - 37,65 грн;
- Ощадбанк – 37,35 - 37,80 грн;
- Укрексімбанк – 37,3 - 37,99 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,59 грн за долар, в Ощаді – 37,6 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,59 грн.
Реклама:
Нагадуємо:
У Національному банку пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.
Реклама: