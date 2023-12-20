Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро 

Середа, 20 грудня 2023, 10:36 - Анастасія Дячкіна

20 грудня готівкова гривня продовжує слабнути щодо долара та євро на "чорному ринку", а також в банках. 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,48 – 37,91 грн проти котирувань у 37,37 – 37,67 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,21 – 41,44 грн проти курсу 40,93 – 41,13 грн за євро напередодні. 

Реклама:

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,3 - 37,85 грн (курс на 19 грудня – 37,2 - 37,7 грн);
  • Євро – 40,6 - 41,34 грн (курс на 19 грудня  – 40,5 - 41,15 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 37,15 - 37,65 грн;
  • Ощадбанк – 37,35 - 37,80 грн;
  • Укрексімбанк – 37,3 - 37,99 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,59 грн за долар, в Ощаді – 37,6 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,59 грн.

Реклама:

Нагадуємо:

У Національному банку пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.

курс валют долар євро курс
Реклама:
Матеріали за темою
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро  19 грудня 2023, 10:03
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня 18 грудня 2023, 16:48
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро 18 грудня 2023, 14:02
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті