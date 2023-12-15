Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"

Тимчасова контрольна комісія Київради прийняла рішення, за яким витрати на погашення боргів і добудову довгобудів "Київміськбуду" у сумі 2,28 мільярдів гривень хочуть перекласти на держбюджет.

Про це йдеться в колонці депутатки Київської міської ради Лілії Пашинної для ЕП.

Тимчасова контрольна комісія Київради з питань перевірки ПрАТ "ХК "Київміськбуд" ухвалила таке рішення після аналізу фінансово-господарської діяльності компанії протягом 2020-2023 років.

"Члени ТКК загадковим чином не знайшли причини появи невиконаних зобов’язань на суму в 6,5 млрд, не зрозуміли, як борги виникли і чия неефективна робота до цього призвела.

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Але замість цього ухвалили рішення рекомендувати Київраді звернутись до уряду з вимогою щодо компенсації ПрАТ "ХК Київміськбуд" сумарного запланованого збитку, пов’язаного із добудовою проєктів "Укрбуд" в сумі 2,28 млрд грн", - пише авторка.

Вона наголошує, що це не перша спроба перекласти відповідальність президента ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігоря Кушніра і членів наглядової ради компанії-забудовника на когось іншого.

У квітні цьогоріч "Київміськбуд" звертався до Київради з проханням докапіталізувати компанію на мільярд гривень. Після оприлюднення інформації про розкішний спосіб життя Ігоря Кушніра це прохання зникло з публічного простору.

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Та вже за кілька місяців сума на так звану докапіталізацію вже зросла з одного мільярда до 2,28.

Крім цього члени ТКК запропонували підтримати рішення керівництва компанії щодо обсягів планування збитків і рекомендувати департаменту комунальної власності КМДА збільшити склад наглядової ради до п'яти осіб, до якої зараз входить три чиновники КМДА.

Досі 16 "укрбудівських" об’єктів так і залишилися недобудованими, як і значна частина об’єктів самого "Київміськбуду".

Депутатка називає верхом цинізму те, що проблема з ПрАТ "ХК "Київміськбуд" створена штучно, а інформація про перебування компанії на межі банкрутства є маніпулятивною.

"Маніпуляція терміном "доведення до банкрутства" нібито передбачає докапіталізацію компанії з державного бюджету. При цьому претензій до осіб, які очолювали "Київміськбуд" протягом останніх років, немає", - додає Пашинна.

Вона зазачає, що ПрАТ "ХК "Київміськбуд" має активів на 16,3 мільярдів, а невиконані зобов’язання становлять 6,5 млрд. Тому пропонує реалізувати вільні земельні ділянки під забудову, продати паркомісця у вже введених в експлуатацію ЖК, знизивши їхню вартість, скоротити адміністративні видатки, пересісти на скромніші автівки тощо.

Економічна правда