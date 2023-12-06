"Укрзалізниця" запускає сервіс замовлення квитків для військових
Середа, 6 грудня 2023, 14:38 -
"Укрзалізниця" запустила спеціальний сервіс для військовослужбовців, який дозволяє придбати проїзний документ на потяг, навіть якщо квитки розкуплені.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
"Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили", — зауважив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
Забронювати квитки військовослужбовці можуть онлайн на спецыальному порталі.
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Для цього потрібно:
- залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда;
- викупити квиток у касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда.
Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно.
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