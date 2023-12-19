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Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро 

Вівторок, 19 грудня 2023, 10:03 - Анастасія Дячкіна

19 грудня готівкова гривня незначно ослабла щодо до долара та євро на "чорному ринку" та в банках. 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,37 – 37,67 грн проти котирувань у 37,33 – 37,63 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,93 – 41,13 грн проти курсу 40,84 – 41,0 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,2 - 37,7 грн (курс на 18 грудня – 37,15 - 37,6 грн);
  • Євро – 40,5 - 41,15 грн (курс на 18 грудня  – 40,45 - 41,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 37,05 - 37,55 грн;
  • Ощадбанк – 37,3 - 37,75 грн;
  • Укрексімбанк – 37,15 - 37,85 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,6 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

У Національному банку пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.

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Економічна правда
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