Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро 

19 грудня готівкова гривня незначно ослабла щодо до долара та євро на "чорному ринку" та в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,37 – 37,67 грн проти котирувань у 37,33 – 37,63 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,93 – 41,13 грн проти курсу 40,84 – 41,0 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,2 - 37,7 грн (курс на 18 грудня – 37,15 - 37,6 грн);

Євро – 40,5 - 41,15 грн (курс на 18 грудня – 40,45 - 41,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 37,05 - 37,55 грн;

Ощадбанк – 37,3 - 37,75 грн;

Укрексімбанк – 37,15 - 37,85 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,6 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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У Національному банку пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.