Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ

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Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch веде переговори про продаж своїх російських заводів з виробництва побутової техніки з інвестиційним фондом з Туреччини Can Holding.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела.

За даними газети, переговори перебувають у фінальній стадії.

Раніше основним претендентом на російські заводи Bosch, розташовані під Санкт-Петербургом, був китайський концерн Hisense. Але китайська компанія вийшла з переговорів після того, як турецький інвестфонд "запропонував удвічі більше".

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За словами співрозмовника видання, знайомого з ходом переговорів, Can Holding планує почати в РФ виробництво холодильників, пральних машин і вбудовуваної техніки під власними брендами (Awox, Seikon, Telefox, Energia та інші), а також надавати виробничі потужності іншим компаніям.

Усі умови угоди, що готується, невідомі, але, за даними джерела видання, угода не передбачає зворотного викупу Bosch своїх активів.

За словами учасників ринку, Bosch послідовно йде з російського ринку, виконуючи як свої зобов'язання щодо сервісної підтримки, так і перед співробітниками, яким перед звільненням виплатили річний оклад. Нещодавно Bosch звільнив останніх 30 менеджерів, які займалися продажем техніки російським ритейлерам.

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Російський підрозділ Bosch - ТОВ "БСХ Побутові прилади" - працював з 1994 року. На заводах компанії в Росії випускалося близько 1 мільйона холодильників і пральних машин на рік. Крім того, компанія займалася сервісними послугами для побутової техніки Bosch, Siemens, Gaggenau і Neff.

Нагадуємо:

Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.

Повідомлялось, що Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в Санкт-Петербурзі через відсутність поставок з ЄС.

У червні 2023 року російська держкомпанія НАМІ (Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут) заявила, що придбала 100% акцій заводу з виробництва гальм та інших систем для автомобілів, який раніше належав німецькій Robert Bosch.

Економічна правда