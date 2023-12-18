Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

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Ситуація з просіданням ґрунту біля станції метро "Деміївська" в Києві стабілізована та перебуває під наглядом фахівців.

Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, передає пресслужба КМДА.

"Із моменту зупинки руху на цій ділянці просідання ґрунту ззовні фактично припинилось. Також додам, що просідання ґрунту утворилось тоді, коли почався значний виніс піску в перегінному тунелі. Наразі винесення породи, протікання тунелю та просідання ґрунту немає. Ситуація стабілізована та контрольована, а також перебуває під постійним наглядом фахівців", – зазначив чиновник.

У КМДА знову наголосили, що просідання ґрунту відбулося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки.

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Також днями поруч із місцем просідання ґрунту енергопостачальна компанія прокладала кабельні мережі із застосуванням відповідної будівельної техніки.

"Роботи не пов’язані із ситуацією, що виникла на перегоні між станціями "Деміївська" – "Либідська", та досі тривають", - додали в столичній адміністрації.

Нагадуємо:

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17 грудня недалеко від станції метро "Деміївська" виявили просідання ґрунту. За ділянкою, де помітили просідання встановили постійний нагляд.